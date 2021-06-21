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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عدد من "أنصار الله" في كمين شمالي مأرب

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القاهرة- سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، نفذت كميناً نوعياً استهدف مجاميع من الحوثيين في جبهة مِحزام ماس شمال غربي مأرب".

وأوضح أن "الجيش حاصر مجموعة من عناصر الحوثيين بعد استدراجها وباغتها بهجوم ما أوقع معظم أفرادها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

​وأشار إلى "تدمير مدفعية الجيش آليةً كانت في طريقها لتعزيز عناصر الحوثيين غرب مأرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل وجرح عدد من مسلحي أنصار الله، إثر استهداف مجموعات حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية تابعة له في جبل قريضة ومنطقة حيد آل أحمد جنوب مأرب، مشيراً إلى تدمير مقاتلات التحالف العربي تعزيزات للجماعة كانت قادمة إلى منطقة المواجهات.

​وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ نحو 5 أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، علاوة على كونها آخر معاقل المعترف بها دولياً شمالي البلاد.

SputnikNews

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