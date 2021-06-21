المرور تواصل حملاتها لرفع المخالفات ورصد متعاطى المخدرات من قائدى السيارات

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تكثف إدارات مرور القاهرةوالجيزة من حملاتها بالشوارع والميادين الرئيسيسة مع انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق والمحاور لرفع اى أعطال والتعامل مع أى حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ،كما قام رجال المرور برفع كل السيارات والدراجات المتروكة التى تم رصدها بالشوارع وكانت سببا فى زحامات مرورية بالطرق وذلك بالتنسيق مع رجال الاحياء وشرطة المرافق .

وركزت الحملة التى استمرت اكثر من 10 ساعات على الطرق السريعة من الكشف على عدد كبير من قائدى السيارات للتاكد من انهم لا يقودون السيارات تحت تأثير المخدر حفاظا على سلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وتم تفعيل الرادارات وصيانهة المعطل منها حتى تؤدى عملها بكفاءة وتقوم بمهمتها فى رصد متجاوزى السرعة من قائدى السيارات .

وشدد رجال المرور على ضرورة وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناتجة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.