للتغلب على الكآبة وتحسين المزاج.. إليك 5 أطعمة لا غنى عنها

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آثار على الصحة العقلية وتساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة

في فترات معينة من عمر كل إنسان قد يشعر بالكآبة والاكتئاب وربما الاضطرابات النفسية، ومع رغبة الكثيرين في تجنب استخدام الأدوية الكيميائية للتغلب على هذه المشاعر، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًّا في تنظيم صحة وأسلوب حياة الإنسان.

ووفق ما نشرته صحيفة "القبس"؛ يمكن أن يكون الاكتئاب مزيجًا من العوامل البيولوجية والاجتماعية والبيئية المعقدة، ومن المعروف أن العديد من الأطعمة لها آثار علاجية على الصحة العقلية عند التعامل مع الاكتئاب، وهناك أغذية قد تساعد الدماغ في إنتاج هرمون السعادة.

وبحسب تقرير لموقع time now news؛ فإن الاكتئاب يمكن أن يؤثر أيضًا على النوم والشهية؛ مما يجعلك مرهقًا وغير قادر على التركيز، وتتوفر علاجات نفسية وطبية، ويُنصح أيضًا بتحديد النظام الغذائي بشكل يساهم في علاج هذه الحالة.

الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية

1- الحليب

ارتبط نقص فيتامين "د" أو قصوره بتطور الاكتئاب؛ حيث تم إجراء العديد من الدراسات، مثل الدراسة التي نشرت في PubMed Central بعنوان «فيتامين د والاكتئاب لفهم آثارها»، ويعتبر الحليب من الأطعمة الفائقة ومصدرًا جيدًا لفيتامين "د"، ومن السهل غرسه في النظام الغذائي أيضًا.

2- المكسرات

قم بتضمين المكسرات في نظامك الغذائي للحصول على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وتعزيز مزاجك بشكل صحي؛ علاوة على ذلك فهي مصدر للدهون الصحية ويمكن أن تفيد الصحة العامة.

3- المأكولات البحرية

احصل على جرعتك من أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال المأكولات البحرية؛ لأنه وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature، تتضمن فوائد أحماض أوميغا 3 الدهنية، علاج الاكتئاب.

4- الدجاج

وفقًا لدراسة نُشرت في PubMed Central تسمى «السيلينيوم الغذائي والاكتئاب الشديد»، ارتبط نقص تناول السيلينيوم بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

5- التوت

مصدر غني لمضادات الأكسدة، كما يسهل تضمينه في النظام الغذائي، ويمكن أن تكون خصائصه المضادة للأكسدة مفيدة لأنه وفقًا لدراسة نُشرت في مجلةNutritional and Environmental Medicine تتضمن فوائده تأثيرات العلاج المضاد للأكسدة على أعراض القلق والاكتئاب.