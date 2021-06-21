أخبار عاجلة

افتتاح أعمق حوض للغوص في العالم بـ دبي -
طالبان تتمدد.. هل تتجاوز حدود أفغانستان؟ -
بدء تجارب حكومية لصاروخ "تسيركون" هذا الشهر -
اختتام مناورات "سي بريز" في البحر الأسود -
هل ينهي سقوط محافظة البيضاء اليمنية بيد التحالف وقوات هادي معارك الحوثي بمأرب؟ -
تونس.. انتشار غير مسبوق لسلالتي كورونا -
شاهد.. طائرة بدون طيار تركية تصيب هدفا بشكل مباشر -
الفن من زوال الإمبراطورية حتى الحداثة -
"ذراع عسكرية" خطرة في الشرق الأوسط -
طالبان: سيطرنا على 150 منطقة بعموم أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق امتحان مادة الديناميكا للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

Print
انطلاق امتحان مادة الديناميكا للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء انطلاق امتحان مادة الديناميكا للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق امتحان مادة الديناميكا للقسم العلمي بالشهادة الثانوية الازهرية بشمال سيناء في ثالث ايام الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن عدد 365 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

أشار إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا