الآن.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة برقم الجلوس

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تستطيع الآن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمكفوفين والمهنية والصم والبكم، في محافظة البحيرة، والتى يبلغ عدد الطلاب المسجلين فيها 103 آلاف و803 من الطلاب والطالبات.

وكانت اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021بنسبة نجاح 70.9% في الشهادة الإعدادية العامة، وبلغت نسبة النجاح 85% في نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني من بين المتقدمين للامتحان البالغ عددهم 7 آلاف و183طالبًا وطالبة.

واعتمد محافظ البحيرة أيضًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 81%.

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إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أمس، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة كما يلي:

حصلت على المركز الأول: سلمي خميس على يوسف النافع- إدارة كوم حمادة، مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات، «المجموع ٢٨٠ درجة».

حصل على المركز الثانى: مهند مصطفى محمد الدقاق- إدارة وادي النطرون التعليمية، مدرسة الشهيد رياض محمد عبدالقوي سعد «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصل على المركز الثاني مكرر: مازن السادات حسني سيف اليزل، من إدارة شبراخيت، مدرسة شبراخيت الإعدادية بنين «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصل على المركز الثاني مكرر: عبدالرحمن وائل محمد على محمد، إدارة الرحمانية التعليمة، مدرسة إبراهيم الصيحي الإعدادية «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصلت على المركز الثاني مكرر: أسماء عبدالنبي عبدالوكيل جاد الله، إدارة الدلنجات التعليمية، مدرسة الدلنجات الإعدادية القديمة بنات، «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصلت على المركز الثاني مكرر: بسملة جمال سالم خميس، إدارة أبوالمطامير، مدرسة أبوالمطامير الإعدادية بنات، «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصلت على المركز الثاني مكرر: إيمان السيد رشاد السيد على، إدارة مركز دمنهور، مدرسة عمر نعيم الإعدادية بنات «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصل على المركز الثاني مكرر: عبدالله السيد عبدالله السيد، إدارة إيتاي البارود التعليمية، مدرسة الشهيد عبدالباعث حامد يعقوب، «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصلت على المركز الثاني مكرر: نورهان عبدالرحمن حنفيش محمد، إدارة حوش عيسى التعليمية، مدرسة عمارة الإعدادية المشتركة «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

حصلت على المركز الثاني مكرر: شهد شريف قطب أحمد مصطفى، إدارة التحرير، مدرسة الرواد الإعدادية المشتركة «المجموع ٢٧٩.٥ درجة».

وقام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة وتهنئتهم بتفوقهم الدراسي وتمنى لهم المزيد من التقدم والنجاح، ووعدهم بعمل حفل لتكريمهم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة برقم الجلوس