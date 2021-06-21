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بأمر خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 15 قاضياً بديوان المظالم

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بأمر خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 15 قاضياً بديوان المظالم بأمر خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 15 قاضياً بديوان المظالم
اليوسف: تأكيداً لحرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء

بأمر خادم الحرمين.. ترقية وتعيين 15 قاضياً بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمراً ملكياً بترقية وتعيين خمسة عشر قاضياً بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (رئيس محكمة/ب) إلى درجة (رئيس محكمة/أ) وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين عشرة قضاة على درجة ملازم قضائي.

وأكد أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية مميزة؛ وصولاً لقضاءٍ إداري متميز بأحكامٍ رصينة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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