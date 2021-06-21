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.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن"

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بالفيديو.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن" .. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة: "سئمت من أصواتكن"
استخدم الحزام الخاص به لضربهن.. الواقعة حدثت في مدينة روسية

بالفيديو.. شاب يعتدي على فتيات يدخِنَّ النرجيلة:

انتشر مقطع على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحادثة تَعَرّض أحد الشباب في ، لفتيات كُنّ يجلسن ويدخِنَّ النرجيلة في الشارع أمام أحد المباني السكنية.

وأظهر الفيديو المنشور لحظات هجوم الشاب على الفتيات، واستخدامه الحزام الخاص به لضربهن وفق "سبوتنك عربي".

وعبّر الشاب عن غضبه قائلًا لهن: "لقد سئمت من أفعالكن والأصوات التي تصدرنها والروائح التي تعمّ المكان من ورائكن".

وأرفق الفيديو بتوضيح أن الحادثة جرت في مدينة تشيليابينسك الروسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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