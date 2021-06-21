بتهمة الإزعاج.. محافظ الغربية يحرر محضر شرطة ضد مواطنة تطارده برسائل على واتس آب

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتحرير محضرا حمل رقم 6093 لسنة 2021 إداري قسم أول طنطا ضد سيدة تدعى "م. ص.م.ع" ومقيمة بعزبة خضر بمركز المحلة، يتهمها بالإزعاج من خلال إرسال الكثير من الرسائل عبر "واتس آب".

وقال أحمد بلال، عضو مجلس النواب، في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك ان سيدات المحلة خط أحمر وأن

حبس سيدة من المحلة بسبب رسالة للمحافظ على واتس آب طالبته فيها بمراجعة قراراته ليست ازعاج.

واضاف النائب احمد بلال انه تم تفويض وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين يحضر اليوم الاثنين أمام النيابة العامة، دفاعًا عن "سيدة المحلة" ومواطن محلاوي آخر محتجز، بسبب بلاغ المحافظ.