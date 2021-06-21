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تطهير المساجد في شمال سيناء

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تطهير المساجد في شمال سيناء تطهير المساجد في شمال سيناء

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن تطهير وتعقيم المساجد لمجابهة المستجد ، وفقًا لخطة التطهير اليومية خلال الصلوات الخمس التي تنفذها المديرية بالتعاون مع المديريات المعنية.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، قام بتطهير مساجد شراب ، الرحمة، عثمان بن عفان ، عمرو بن العاص ، السلام، أبو بكر الصديق ، مجمع النعيم الإسلامي بالعريش.

ناشد جمعة، رواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

المصرى اليوم

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