«زي النهارده».. وفاة الفنانة سعاد حسني 21 يونيو 2001

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اسمها كاملاً هو سعاد محمد كمال حسنى البابا، وهى سندريلا السينما المصرية، وكان أول أفلامها حسن ونعيمة ،وآخرها فيلم الراعى والنساء عام 1991 مع أحمد زكى ويسرا، وهى مولودة في بولاق بالقاهرة في 26 يناير 1943، وكان لها ستة عشر أخاً وأختًا،وكان ترتيبها بينهم العاشر ولها شقيقتان هما: كوثر وصباح، وثمانية إخوة لأبيها منهم أربعة ذكور وأربع إناث، وست إخوة لأمها منهم ثلاثة ذكور وثلاث من البنات، ومن أشهر أخواتها غير الشقيقات المطربة نجاة الصغيرة،وقد انفصلت والدتها عن أبيها عندما كانت في الخامسة من العمر،واقترنت الأم بالزوج الثانى عبدالمنعم حافظ مفتش التربية والتعليم،وفى حضانتها بناتها الثلاث كوثروسعاد وصباح ويعود الفضل في اكتشاف سعاد حسنى للكاتب عبدالرحمن الخميسى، ثم ضمها المخرج هنرى بركات في عام 1959 لطاقم فيلمه حسن ونعيمة في دور نعيمة، ثم انطلقت في مسيرتها ومن أشهر وأهم أفلامها حسن ونعيمة وصغيرة على الحب وغروب وشروق والزوجة الثانية وأين عقلى، وشفيقة ومتولى، والكرنك وكانت سعاد حسنى قد تزوجت خلال حياتها خمس مرات «إذا حُسب موضوع زواجها من عبدالحليم حافظ»، الذي أكده الصحفى الكبير مفيد فوزى صديق عبدالحليم حافظ، و«زي النهارده» في 21 يونيو 2001 توفيت سعاد حسنى إثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن وقد أثارت حادثة وفاتها جدلاً لم يهدأ، حيث تدورهناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها،وقد حظيت بالكثير من مظاهر التقدير والتكريم وحصلت على الكثير من الجوائز.