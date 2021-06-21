أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«زي النهارده».. وفاة الفنانة سعاد حسني 21 يونيو 2001

Print
«زي النهارده».. وفاة الفنانة سعاد حسني 21 يونيو 2001 «زي النهارده».. وفاة الفنانة سعاد حسني 21 يونيو 2001

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اسمها كاملاً هو سعاد محمد كمال حسنى البابا، وهى سندريلا السينما المصرية، وكان أول أفلامها حسن ونعيمة ،وآخرها فيلم الراعى والنساء عام 1991 مع أحمد زكى ويسرا، وهى مولودة في بولاق بالقاهرة في 26 يناير 1943، وكان لها ستة عشر أخاً وأختًا،وكان ترتيبها بينهم العاشر ولها شقيقتان هما: كوثر وصباح، وثمانية إخوة لأبيها منهم أربعة ذكور وأربع إناث، وست إخوة لأمها منهم ثلاثة ذكور وثلاث من البنات، ومن أشهر أخواتها غير الشقيقات المطربة نجاة الصغيرة،وقد انفصلت والدتها عن أبيها عندما كانت في الخامسة من العمر،واقترنت الأم بالزوج الثانى عبدالمنعم حافظ مفتش التربية والتعليم،وفى حضانتها بناتها الثلاث كوثروسعاد وصباح ويعود الفضل في اكتشاف سعاد حسنى للكاتب عبدالرحمن الخميسى، ثم ضمها المخرج هنرى بركات في عام 1959 لطاقم فيلمه حسن ونعيمة في دور نعيمة، ثم انطلقت في مسيرتها ومن أشهر وأهم أفلامها حسن ونعيمة وصغيرة على الحب وغروب وشروق والزوجة الثانية وأين عقلى، وشفيقة ومتولى، والكرنك وكانت سعاد حسنى قد تزوجت خلال حياتها خمس مرات «إذا حُسب موضوع زواجها من عبدالحليم حافظ»، الذي أكده الصحفى الكبير مفيد فوزى صديق عبدالحليم حافظ، و«زي النهارده» في 21 يونيو 2001 توفيت سعاد حسنى إثر سقوطها من شرفة منزلها في لندن وقد أثارت حادثة وفاتها جدلاً لم يهدأ، حيث تدورهناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها،وقد حظيت بالكثير من مظاهر التقدير والتكريم وحصلت على الكثير من الجوائز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التعليم» تتابع وصول صناديق كراسات الامتحانات للجان الثانوية العامة

«التعليم» تتابع وصول صناديق كراسات الامتحانات للجان الثانوية العامة

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات