«زي النهارده».. افتتاح الجامع الأزهر وأول صلاة جمعة فيه 21 يونيه 972 م

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يظل الأزهر أقدم جامعة عالمية متكاملة، ومن أهم المساجد الجامعة في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي ،وقد احتضنت أروقته الملايين من طلاب العلم ومعلميه، حتى غدا قِبلة العلم لكل المسلمين، ومنهل الوسطية ،ومنارة الإسلام الشامخة،وظل طوال تاريخه متحملًا مسؤوليته العلميةوالدينيةوالوطنية وكان رمزًا حضاريًا، ومرجعًا علميًا رئيسًا، ومنبرًا دعويًا صادقًا وقد تم إنشاء الجامع الأزهرعلى يد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 24 جمادى الأولى 359هـ الموافق 4 أبريل 970م أي بعدعام من تأسيس مدينة القاهرة واستغرق بناؤه ما يقرب من 27 شهرًا،حيث افتُتِح للصلاة «زي النهارده» 21 يونيه 972م، الموافق 7 رمضان 361هـ وكان الافتتاح يوم الجمعة حيث أقيمت فيه أول صلاة جمعة وأُطلق عليه اسم الجامع الأزهر؛ نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ وزوجة الإمام على بن أبي طالب ــ رضي الله عنه ــ التي ينتسب إليها الفاطميون على أرجح الأقوال وبعد زوال دولة الفاطميين على يد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي في الثالث من المحرم 567هـ/ 11 سبتمبر1171م عطَّل صلاة الجمعة في الجامع الأزهر وأنشأ عدة مدارس سُنِيَّة لتنافسه في رسالته العلمية للقضاء على المذهب الشيعي في مصر، واستطاع بهذه الخطوة أن يعيد إلى مصر المذهب السُني بحيوية ونشاط، فانتهت بذلك علاقة الجامع الأزهر بالمذهب الشيعي وقد شهد الجامع الأزهر تحولًا كبيرًا في ظل الحكم المملوكي (1250 ـــ 1517م)فأعيدت فيه صلاة الجمعة في عام 665ه/ 1267م، وسرعان ما اتجه السلاطين المماليك للعودة بالأزهر إلى نشاطه العلمي،وتوجيه هذا النشاط توجيهًاةسُنيًا(وفق المذاهب الأربعة)وقد استأثرالجامع الأزهر في هذاالعصر بالزعامة الدينية والعلميةمعًا،أصبح المركزالرئيس للدراسات السُنيَّة في مصروالعالم الإسلامي لاسيما بعد سقوط بغداد في الشرق،وتصدع الحكم الإسلامي في الأندلس وشمالي أفريقيا، فقام بمهمته العلمية والدينية خير قيام، وغدا بمثابة الجامعة الإسلامية الكبرى التي يقصدها طلبة العلم من كل العالم، وأصبح مقصِدًا لعلماء العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها وكثُرت العلوم التي كانت تدرس بالجامع الأزهر في ذلك العصر وتنوعت إلى دراسة فروع العلوم العَقَديَّة والشرعية والعربية والعقلية، فضلًا عن دراسة علم التاريخ وتقويم البلدان وغيرها من العلوم، كما تم إنشاء ثلاث مدارس وإلحاقها بالجامع الأزهر وهي: ( الطيبرسية، الآقبغاوية، الجوهرية)، ورتبت فيها الدروس مما أدى إلى إثراء الحركة العلمية بالجامع الأزهر، إلَّا أن أهم ما يميز الأزهر في العصر المملوكي هو نشأة مساكن للطلبة الوافدين والمصريين فيه عرفت بالأروقة وفي ظل الحكم العثماني لمصر (1517 ـ- 1798م) احتفظ الجامع الأزهر على مدار ثلاثة قرون بقوته وتقاليده،ومضى يؤدي رسالته باللغة العربية في الحَقْلًيْنِ الديني والتعليمي،وظل موطنًا للدراسات الدينية، وملاذًا للغة العربية، وكعبة علمية يفد إليها أعلام الفكر الإسلامي يتصدرون الحلقات الدراسية في رحابه، وتوافد عليه طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي وفي ذلك العصر ظهور منصب شيخ الأزهروقد حظي الجامع الأزهر على مرّ العصور منذ نشأته وحتى وقتنا الحاضرباهتمام الخلفاء والسلاطين والأمراء والحكام بعمارته من حيث التوسعة والإنشاءات والترميم لا سيما العصر المملوكي، وكان آخرها أعمال الترميم الشاملة التي انتهت في 2018م والتي استمرت ثلاث سنوات تقريبًا، وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع تقريبًاومن التقاليد الراسخة التي ظلت لصيقة بالتاريخ العلمي والاجتماعي للأزهر كجامعة أنه أفرد لكل جنسيةوأهل إقليم من طلابه الذين وفدوا إليه من شتى بقاع العالم العربي والإسلامي«رِواقًا» يقيمون فيه إقامة دائمة بالمجان طوال السنوات التي كانوا يقضونها في تحصيل العلوم في رحابه،وهي أماكن للإعاشة الكاملة بالمجان، طعامًا وإقامة وكسوة وجرايات ومرتبات ومخصصات كثيرة، وغير ذلك من الخدمات الجليلة تكريمًا وراحةً لهؤلاء المجاورين، فتعد أروقة الأزهر رمز تاريخي وحضاري يشهد بعالمية الأزهر ودوره العلمي والاجتماعي على مر العصور، ومن أروقة الوافدين:رواق الأتراك ورواق الشوام للوافدين من سوريا وفلسطين ولبنان والأردن ورواق الحرمين للوافدين من بلاد الحرمين الشريفين رواق اليمنية للوافدين من اليمن ورواق الأكراد للطلبة الأكراد السُنَّة الوافدين من شمالى العراق وبلاد الشام والأناضول وغيرها ورواق البغدادية للوافدين من العراق والبحرين والكويت ورواق السليمانية للوافدين من أفغانستان ورواق الهنود للطلبة الوافدين من الهند.و رواق الجاوة للوافدين من إندونيسيا والفلبين وماليزياورواق المغاربة وهو من أوائل الأروقة التي أنشأت بالأزهرلمن يأتي بلاد المغرب (طرابلس ،تونس، الجزائر, مراكش )و رواق السنارية للطلاب الوافدين من إقليم سنار في السودان ورواق الدكارنة دارفور للوافدين من بلاد دارفور وسنار وتكرورو رواق دكارنة صليح: تم تخصيصه للوافدين من منطقة التشاد والبلاد المجاورة لها بوسط القارة الأفريقية ورواق البرابرة للطلاب الوافدين من موريتانيا وما جاورها من أقاليم ورواق الجبرت للوافدين من الحبشة, وسواحل البحر الأحمرورواق البرناوية (البرنو) للطلبة الوافدين من غرب أفريقيا كالسنغال,والنيجر ,وغينيا,وساحل الذهب(غانا)كماتم إنشاء أروقة أخرى في القرن العشرين مثل رواقي الصين وجنوب أفريقياأما أروقة المصريين فهناك رواق الصعايدة ورواق الشراقوة ورواق البحاروة ورواق الفيومية ورواق الفشنية للطلبة من إقليم بني سويف.ورواق (زاوية) العميان: وخصصت للطلبة المكفوفين ورواق الشنوانية (الأجاهرة) ورواق ابن معمر وهو من أشهر أروقة الجامع الأزهر؛ لأنه لم يكن مخصصًا لجنسيةأوإقليم جغرافى أو لمذهب ديني معين.ورواق الأقبغاويةوتم تخصيصه للطلبة الذين يحضرون الحلقات الدراسية في هذه المدرسةورواق الأحناف ورواق الحنابلة والرواق العباسي وتم تخصيصه كمقر لإدارة الأزهر وإقامة الاحتفالات الرسمية به، ولإقامة طلاب بعض الأروقة من المصريين والوافدين، بالإضافة إلى مقر طبيب وصيدلي الأزهر,وإفتاء الديارالمصرية وقد استمرت أروقة الجامع الأزهرعامرة بالمجاورين , تؤدي دورها العلمي والاجتماعي حتى إنشاء مدينة البعوث الإسلامية في 15 سبتمبر 1959.

أما عن دوره الميداني والوطني والمجتمعي فقد كان الأزهر فيها في مقدمة الأحداث، حاملًا لمشاعل الهداية والتقدم، صادعًا بالحق، لم تمنعه الزعامة العلمية من الزعامة الوطنية؛ حيث كان الأزهر على مدار تاريخه يمثل المنبع الأصيل للوطنیة والقلعة الحصينة للدفاع عن القضايا العربية والقومية بل والإنسانية فبين جنباته ظهرت الحركات التي طالبت بالحريات والحقوق العامة، وناضلت في سبيل رفع المظالم وترسيخ قواعد العدل، وفيها ولدت الثورات الشعبية والانتفاضات التي واجهت السلطات والأحزاب الحاكمة الجائرة، وفيها نشأ علماء أفذاذ تألفت منهم جبهة سياسية معارضة جعلت دستورها الأخلاق والآداب القرآنية، وقد نجحت هذه الجبهة نجاحًا عظيمًا، وكان من مظاهر هذا النجاح إسقاط بعض الحكومات العثمانية الجائرة في مصر إبَّان الحكم العثمانى، وفى القضاء على بعض الأحزاب المملوكية الحاكمة المُتسلِّطة التي أنَّت مصر من مظالمها وطغيانها كما كان بمثابة القلعة التي تحطمت على أبوابها أمال الحملة الفرنسية في البقاء في مصر ( 1798 ـــ 1801)، وقاد علماؤه البلاد في فترة الفراغ السياسي التي أعقبت خروج الفرنسيين، واختاروا محمد على ليكون حاكمًا على البلاد عام 1805م، وذلك وفق الشروط التي اتخذوها عليه من إقامة العدل وعدم فرض الضرائب ومشورتهم في القرارات التي تخص عامة الشعب ... وغير ذلك، كما مَثَّل الجامع الأزهر حائط الصد المنيع الذي وقف في وجه حملة فريزرعام 1807م وضرب علماؤه أروع الأمثلة في الوطنية في مساندة الثورة العُرابيَّة عام 1882م غير دورره في أحداث ثورة1919 م، وخلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـــ 1945م)من عدم الزج بالبلاد في الحرب وتجنيبها ويلاتها، والدور الوطني الباسل على كافة المستويات إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م.