محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير شوارع حي غرب شبين الكوم

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قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة فجر اليوم الاثنين بعدد من شوارع حى غرب شبين الكوم وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطويرالتى تتم على أرض الواقع وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والغير مخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية، رافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة والمستشار الهندسى للمحافظة ورئيس حى غرب.

حيث بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل شبين الكوم، وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من أعمال إزالة الأرصفة القديمة وإنشاء البلدورات وزراعة الأعمدة الديكورية الحديثه لإضفاء مظهر جمالى بالشارع بإعتبارة شارع هام وحيوى، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بإمتداد شارع صبرى أبوعلم، ووجه المحافظ بضرورة إزالة كافة مظاهرالتعديات بالشارع والإلتزام بالمخطط التنظيمى.

كما تفقد المحافظ أعمال فرش النجيل الصناعى وزراعة الأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطى بشارع جمال عبدالناصر، مؤكدا على ضرورة تجميل وتشجير الجزيرة الوسطى بالشارع لإضفاء مظهر جمالى للمنطقة، كما تابع أعمال الرصف بشارع مسجد التقوى المتفرع من شارع جمال عبدالناصر، ووجه المحافظ بالتنبية على الشركة المنفذة بزيادة سرعة معدلات الأداء وزيادة نسب التنفيذ حتى يشعر المواطن بما يتم تحقيقه على أرض الواقع.

وفى نهاية جولتة، أكد محافظ المنوفية حرصه على رفع كفاءة البنية التحتية بمختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الطرق بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أن هناك طفرة كبير تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك كون قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة مناشداً الأهالي مراعاة أعمال التطوير التي تتم بالبنية التحتية من تغير شبكات مياه متهالكة ورصف طرق داخلية، مشددا بسرعة إنهاء الأعمال لتحقيق أعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.