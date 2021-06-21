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الهلال الأحمر يطهر لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في العريش

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الهلال الأحمر يطهر لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في العريش الهلال الأحمر يطهر لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في العريش

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قام فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بتطهير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مدينة العريش، في ثالث أيام الامتحانات، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه العندور، سكرتير عام المحافظة، على تطهير لجان الامتحانات على مستوي المحافظة، يوميًا قبل وبعد الامتحانات، عن طريق مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الاحمر ومجالس المدن.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبى و174 طالبا وطالبة في القسم العلمى».

المصرى اليوم

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