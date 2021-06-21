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الداخلية: ضبط متهم بنشر مقطع مخل بالآداب على تطبيقات للتواصل الاجتماعي

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الداخلية: ضبط متهم بنشر مقطع فيديو مخل بالآداب على تطبيقات للتواصل الاجتماعي الداخلية: ضبط متهم بنشر مقطع مخل بالآداب على تطبيقات للتواصل الاجتماعي

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اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط متهم لقيامه بنشر مقطع مخل بالآداب على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى .

قالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم الاثنين :«فى إطار جهود أجهزة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من إحدى السيدات بتضررها من مستخدم تطبيق المحادثات»وتس أب«من خلال رقم هاتف»محدد«لنشره مقطع فيديو مخل بالآداب عبر إحدى المجموعات على التطبيق».

أضافت :«بالفحص وتكثيف التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص ) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة».

وتابعت :«وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بتحصله على المقطع محل البلاغ من أحد المواقع الأجنبية، وأنه قام بنشره عن طريق الخطأ، ثم قام بحذفه لتدارك ذلك الخطأ تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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