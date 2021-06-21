اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء وتوزيعها على المدارس

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يعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، نتيجة اتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020-2021.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من المحافظ، ظهر اليوم، وكذلك سيتم اعلان اسماء اوائل المحافظة.

أشار إلى أنه بعد اعتماد النتيجة سيتم توزيعها على المدارس في مختلف الادارات التعليميه، وسيتم الاعلان عن رابط لمعرفة النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يذكر أن امتحانات الاعدادية كانت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 يونيه الجاري وحتي الخميس الموافق 10 يونية الجاري، حيث ادي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة في عدد 589 لجنة ب 29 مدرسة على مستوي المحافظة.