أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء وتوزيعها على المدارس

Print
اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء وتوزيعها على المدارس اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء وتوزيعها على المدارس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، نتيجة اتمام الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020-2021.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من المحافظ، ظهر اليوم، وكذلك سيتم اعلان اسماء اوائل المحافظة.

أشار إلى أنه بعد اعتماد النتيجة سيتم توزيعها على المدارس في مختلف الادارات التعليميه، وسيتم الاعلان عن رابط لمعرفة النتيجة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

يذكر أن امتحانات الاعدادية كانت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 يونيه الجاري وحتي الخميس الموافق 10 يونية الجاري، حيث ادي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة في عدد 589 لجنة ب 29 مدرسة على مستوي المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور