أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

وزير البترول: محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز على «الصحراوى»

Print
وزير البترول: محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز على «الصحراوى» وزير البترول: محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز على «الصحراوى»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل أوت) طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك - شيل أوت)، والجارى الإعداد لتشغيلها للجمهور، خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتى المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى على جانبيه من مستخدمى الغاز الطبيعى بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين، من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل فى إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى، الأمر الذى يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الافتتاح، أن مشروعات إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى فى توسع مستمر بمختلف المحافظات، تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن، يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.

وأوضح الملا أن الفترتين الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً، علاوة على نحو 450 محطة جار إنشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التعاقد على 10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة بالغاز للسيارات على الطرق السريعة، وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً.

وأكد أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات، وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات، وأيضا برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية.

وأكد الملا أهمية التعاون الحالى مع شركة شيل أوت للإسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل فى تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات، مؤكدا أن برنامج الوزارة يستهدف إنشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك