وزير البترول: محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز على «الصحراوى»

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افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل أوت) طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك - شيل أوت)، والجارى الإعداد لتشغيلها للجمهور، خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تأتى المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى على جانبيه من مستخدمى الغاز الطبيعى بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين، من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل فى إقامة محطات للتموين بالغاز الطبيعى، الأمر الذى يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود.

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الافتتاح، أن مشروعات إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى فى توسع مستمر بمختلف المحافظات، تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن، يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.

وأوضح الملا أن الفترتين الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو 340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً، علاوة على نحو 450 محطة جار إنشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى التعاقد على 10 محطات متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة، وكذلك فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً.

وأكد أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول للاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات، وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات، وأيضا برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المصرية.

وأكد الملا أهمية التعاون الحالى مع شركة شيل أوت للإسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى للسيارات من خلال استثمار محطات شيل أوت للوقود السائل بما يعد نموذجا ناجحا للتكامل فى تقديم خدمة متميزة ومتكاملة للمواطن، وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات الغاز الطبيعى للسيارات، مؤكدا أن برنامج الوزارة يستهدف إنشاء 92 محطة جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة.