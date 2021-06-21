«اتحاد الصناعات» يحدد ٩ سبتمبر موعدًا لفتح باب الترشيح لأول انتخابات وفقًا للقانون الجديد

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حدد اتحاد الصناعات المصرية، التاسع من سبتمبر المقبل، موعدا لفتح باب الترشيح بين الأعضاء لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025، على أن يكون السادس من ديسمبر موعدا لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد هذه أول انتخابات سيتم إجراؤها وفقا للنظام الانتخابى الجديد الذى تم إقراره بقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيـذية.

وحصلت «المصرى اليوم» على جدول يوضح مراحل الانتخابات كما أقرتها إدارة الاتحاد، حيث بدأت الغرف الصناعية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى إعادة ترتيب جداول العضوية وفقا للتصنيفات الجديدة الواردة، والتى قسمت المنشآت إلى منشآت كبيرة، ومنشـــآت متوســـطة، ومنشـــآت صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عند قيدها فى جداول الغرف الصناعية، ويتم تصنيفها وفقا لرأســـمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى يقل رأسمالها المستثمر عن خمسين مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت المتوســـطة المنشـــآت التى يبلغ رأسمالها المستثمر خمسين مليون جنيه، ولا يجاوز مائتى مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشـــآت الكبيرة المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر على مائتى مليون.

وفى حالة المنشآت المقيدة حديثا ولم تمر عليها ميزانية سنة مالية كاملة، يتم قيدها فى الجدول الفرعى المخصص لها وذلك وفقا لرأسمال المنشأة المبين بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسى بالنسبة للشركات.

ومنح الاتحاد مهلة لإدارات الغرف الصناعية تنتهى فى 29 يوليو المقبل، لتقديم الجداول النهائية العام والفرعى، بعد الحصول على شهادة مراجع الحسابات برأسمال المستثمر من المنشآت وبمعرفة لجنة الاتحاد، وسيتم تعليق الجداول ابتداءً من الأحد 1 أغسطس ولمدة أسبوعين، على أن تستقبل العون على الجداول النهائية من 17 أغسطس المقبل لمدة ستة أيام.

وبعدها تبدأ إجراءات الفصل فى الاعتراضات وإخطار المعارضين على الجداول حتى تاريخ 5 سبتمبر المقبل.

فى السادس من سبتمبر ستبدأ اللجان القانونية فى الاتحاد فى استقبال طلبات الترشيح من الأعضاء لمدة 15 يوما. وبعدها تعليق القوائم، ثم فتح الباب أمام تلقى أى اعتراضات على المرشحين فى الفترة من 27 سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام، وإخطار المعترضين على المرشحين فى الفترة من 3 أكتوبر حتى 5 أكتوبر المقبل.

وستعقد أول غرفة انتخاباتها فى 10 أكتوبر المقبل وتستمر باقى الغرف تباعا حتى 17 نوفمبر المقبل لمدة ستة أسابيع، منها أسبوع احتياطى لمواجهة أى ظروف طارئة.

وفى الحادى والعشرين من نوفمبر سيتم الإعلان عن تشكيلات مجالس الإدارات بعد التعيينات واختيار ممثل الغرف فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد، وتمتد تلك المرحلة حتى الخامس من ديسمبر لمدة 15 يوما، على أن يتم إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد فى السادس من ديسمبر ولمدة أسبوع.