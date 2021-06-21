أشرف حكيمى يوافق على الانتقال إلى «باريس سان جيرمان»

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توصل نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، لاتفاق مع المغربى أشرف حكيمى، ظهير أيمن إنتر ميلان الإيطالى، للانضمام إلى صفوف النادى الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن حكيمى وافق على الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، فى الميركاتو الصيفى، بسبب المدينة التى تُعد المفضلة لزوجته. وأوضحت أن رغبة اللاعب فى الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، منحت الأخير الأفضلية فى التوقيع معه عن تشيلسى الذى يتفاوض مع النادى الإيطالى على ضم اللاعب. وأشارت إلى أن النادى الباريسى، يسعى لإقناع إنتر ميلان بقبول 60 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب بالفريق أو أكثر، من أجل ضم النجم المغربى أشرف حكيمى ظهير النيراتزورى. كان باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو لشراء اللاعب، لكن تم رفض العرض، فى الوقت الذى يريد فيه إنتر ما لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلى عن اللاعب.