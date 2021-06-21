أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أشرف حكيمى يوافق على الانتقال إلى «باريس سان جيرمان»

Print
أشرف حكيمى يوافق على الانتقال إلى «باريس سان جيرمان» أشرف حكيمى يوافق على الانتقال إلى «باريس سان جيرمان»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

توصل نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، لاتفاق مع المغربى أشرف حكيمى، ظهير أيمن إنتر ميلان الإيطالى، للانضمام إلى صفوف النادى الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن حكيمى وافق على الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسى، فى الميركاتو الصيفى، بسبب المدينة التى تُعد المفضلة لزوجته. وأوضحت أن رغبة اللاعب فى الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، منحت الأخير الأفضلية فى التوقيع معه عن تشيلسى الذى يتفاوض مع النادى الإيطالى على ضم اللاعب. وأشارت إلى أن النادى الباريسى، يسعى لإقناع إنتر ميلان بقبول 60 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب بالفريق أو أكثر، من أجل ضم النجم المغربى أشرف حكيمى ظهير النيراتزورى. كان باريس سان جيرمان قد تقدم بعرض قيمته 60 مليون يورو لشراء اللاعب، لكن تم رفض العرض، فى الوقت الذى يريد فيه إنتر ما لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلى عن اللاعب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور