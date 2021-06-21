«تشيلسى» يبدأ المفاوضات مع راموس

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بدأ نادى تشيلسى الإنجليزى فى المفاوضات مع الإسبانى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة انتقال حر، وذلك بعدما انتهى تعاقد اللاعب مع النادى الملكى. وذكر موقع «le10sport» الفرنسى أن مسؤولى تشيلسى اتصلوا بممثلى راموس، لمعرفة الطلبات المادية للمدافع الإسبانى، مشيرا إلى أن توماس توخيل، مدرب البلوز، يقدر راموس بسبب قدراته الفنية والقيادية، لذا يدفع تشيلسى لمنافسة باريس سان جيرمان على الصفقة.

يذكر أن تقارير إيطالية أكدت أن راموس اجتمع مع مسؤولى ميلان منذ أسبوعين، لكن سرعان ما انسحب الروسونيرى من الصفقة بسبب الشروط المادية للاعب الإسبانى. ومن المقرر أن يحسم اللاعب صاحب الـ35 عامًا وجهته المقبلة، خلال الأيام القيلة القادمة، حيث لديه أكثر من عرض على رأسهم من باريس سان جيركان الفرنسى ومانشستر سيتى الإنجليزى.