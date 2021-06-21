أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

«تشيلسى» يبدأ المفاوضات مع راموس

Print
«تشيلسى» يبدأ المفاوضات مع راموس «تشيلسى» يبدأ المفاوضات مع راموس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بدأ نادى تشيلسى الإنجليزى فى المفاوضات مع الإسبانى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة انتقال حر، وذلك بعدما انتهى تعاقد اللاعب مع النادى الملكى. وذكر موقع «le10sport» الفرنسى أن مسؤولى تشيلسى اتصلوا بممثلى راموس، لمعرفة الطلبات المادية للمدافع الإسبانى، مشيرا إلى أن توماس توخيل، مدرب البلوز، يقدر راموس بسبب قدراته الفنية والقيادية، لذا يدفع تشيلسى لمنافسة باريس سان جيرمان على الصفقة.

يذكر أن تقارير إيطالية أكدت أن راموس اجتمع مع مسؤولى ميلان منذ أسبوعين، لكن سرعان ما انسحب الروسونيرى من الصفقة بسبب الشروط المادية للاعب الإسبانى. ومن المقرر أن يحسم اللاعب صاحب الـ35 عامًا وجهته المقبلة، خلال الأيام القيلة القادمة، حيث لديه أكثر من عرض على رأسهم من باريس سان جيركان الفرنسى ومانشستر سيتى الإنجليزى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور