أخبار عاجلة

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟ -
وزير التعليم لطلاب الثانوية مفيش داعي للتوتر ومتابعوش السوشيال ميديا -
بيض بلال وكريم علام وشفيق..اغرب أسامي سندوتشات في وسط البلد -
وزير التعليم لتليفزيون اليوم السابع محدش يقدر يقول امتحان العربي للثانوية صعب -
أخطر القتلة على وجه الأرض.. الناموسة تضيع حياة مليون إلا ربع سنويا -
وزير التعليم نتيجة عربي الثانوية بعد أسبوع.. وجمع حليب مش مربط الفرس -
وزير التعليم أي حد ادعي تسريب امتحان اللغة العربية نصاب.. وإحنا مسيطرين -
عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن -
فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها -
موكا حجازى فتاة تيك توك جديدة تثير الجدل.. متهمة بنشر فيديوهات خادشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هيئة الكتاب تطلق موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة بعد تطويره

Print
هيئة الكتاب تطلق موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة بعد تطويره هيئة الكتاب تطلق موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة بعد تطويره

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مساء الأحد، موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، بعد تطويره وتحديثه، ليلائم احتياجات وطبيعة الدورة الجديدة.

ويهتم الموقع هذا العام تحت رئاسة تحرير الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، بمتابعة المعرض بما يخدم حضور أكثر من 700 ناشر، بعد تقليص الأنشطة ورقمنتها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المصرية لمواجهة جائحة كورونا.

كما يتيح الموقع على عنوانه www.gbookfair.com لقاءات وحوارات مع عدد كبير من المثقفين والمفكرين والفنانين والشخصيات العامة، ويضم كافة المعلومات والبيانات الداعمة للناشرين وزوار المعرض هذا العام، بمشاركة مجموعة عمل مختصة بالتغطية والمرئية.

وكانت الهيئة قد أطلقت الموقع الخاص بالمعرض خلال دورة اليوبيل الذهبي في يناير 2019، بعد أن تم إهداؤه من قبل أحد الشباب وهو أحمد فتحى هلال للهيئة بإشراف تحريري للكاتب الصحفي حسين متولى، وباشر عملية تغطية فعاليات المعرض أيضا خلال الدورة السابقة إلكترونيا، بالتوازي مع مجلة المعرض التي ترأس تحريرها زين العابدين خيري.

وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح ، في الثلاثين من يونيه الجاري وحتى الخامس عشر من يوليو المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الكتامي : الرئيس السيسي من وجه بإنشاء بنك الابتكار المصري

الكتامي : الرئيس السيسي من وجه بإنشاء بنك الابتكار المصري

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

مصر.. جنازة عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخ البلاد لسيدة وظهور السيسي وقرينته

مصر.. جنازة عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخ البلاد لسيدة وظهور السيسي وقرينته