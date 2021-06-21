هيئة الكتاب تطلق موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة بعد تطويره

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أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، مساء الأحد، موقعها الرسمي للتغطية الصحفية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، بعد تطويره وتحديثه، ليلائم احتياجات وطبيعة الدورة الجديدة.

ويهتم الموقع هذا العام تحت رئاسة تحرير الكاتب الصحفي زين العابدين خيري، بمتابعة المعرض بما يخدم حضور أكثر من 700 ناشر، بعد تقليص الأنشطة ورقمنتها، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا.

كما يتيح الموقع على عنوانه www.gbookfair.com لقاءات وحوارات مع عدد كبير من المثقفين والمفكرين والفنانين والشخصيات العامة، ويضم كافة المعلومات والبيانات الداعمة للناشرين وزوار المعرض هذا العام، بمشاركة مجموعة عمل مختصة بالتغطية الإخبارية والمرئية.

وكانت الهيئة قد أطلقت الموقع الخاص بالمعرض خلال دورة اليوبيل الذهبي في يناير 2019، بعد أن تم إهداؤه من قبل أحد الشباب وهو أحمد فتحى هلال للهيئة بإشراف تحريري للكاتب الصحفي حسين متولى، وباشر عملية تغطية فعاليات المعرض أيضا خلال الدورة السابقة إلكترونيا، بالتوازي مع مجلة المعرض التي ترأس تحريرها زين العابدين خيري.

وتنطلق فعاليات الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثلاثين من يونيه الجاري وحتى الخامس عشر من يوليو المقبل.