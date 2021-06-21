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وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان اجتماع عمومية الاتحاد العربي للرياضة للجميع

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وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان اجتماع عمومية الاتحاد العربي للرياضة للجميع وزير الرياضة ونظيره الفلسطيني يشهدان اجتماع عمومية الاتحاد العربي للرياضة للجميع

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية العادية الأولى "الدورة الثامنة" للاتحاد العربي للرياضة للجميع 2021-2025.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي عناية خاصة بمجال التنمية الرياضية داخل المجتمع انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة، مشيراً أن الاتحادين العربي والمصري للرياضة للجميع يساهمان في تحقيق تلك الرؤية من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات.

ورحب الوزير بجميع الوفود العربية المشاركين في فعاليات الاجتماع من مختلف البلدان العربية الشقيقة، مشيراً إلى دعم الاتحاد في برامجه والمشروعات المقترح تنفيذها.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني عن سعادته بالتواجد في القاهرة، والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة للجميع، مؤكداً أن الرياضة تعد عنصراً هاماً في تقريب الشعوب، ونشر التسامح والمحبة، متمنياً التوفيق للمشاركين في اجتماع الجمعية العمومية.

وقام أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة للجميع بتقديم الدروع التذكارية لوزيري الشباب والرياضة المصري والفلسطيني تقديراً لجهودهما المبذولة في مجال الرياضة.

المصرى اليوم

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