بداية الصيف اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الاثنين إلى السبت 26 يونيو

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 21 يونيو إلى السبت 26 يونيو 2021، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام مما يقلل من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وقد اعلنت هيئة الارصاد الجوية أن فصل الصيف يبدأ جغرافيا اليوم 21 يونيو ويستمر لمدة 3 أشهر حتي 22 سبتمبر لهذا العام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 21 يونيو إلى السبت 26 يونيو 2021.

- حالة الطقس الاثنين 21 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 22 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 23 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 36 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- حالة الطقس الخميس 24 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنبو سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

- حالة الطقس الجمعة 25 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- حالة الطقس السبت 26 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 21 يونيو إلى السبت 26 يونيو 2021.