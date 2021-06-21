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أعربت الفنانة هيدي كرم عن استيائها من الهجوم الذي تعرضت له بعد نشرها فيديو مع ابنها وهما يمارسان الرياضة، معلقة: «صورت الفيديو بمنتهى التلقائية».

وقالت لبرنامج «الحكاية» تقديم الإعلامي عمرو أديب، مساء الأحد، إن ابنها، 21 عامًا، يمارس الرياضة باستمرار ورغب بأن يحملها على ظهره أثناء قيامه بتمرين الضغط، موضحة أنها كانت صاحبة فكرة تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى تعرض المشاهير بصفة دائمة للهجوم والسباب، لهذا كانت تحذف التعليقات المسيئة على ما تنشره عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها لم ترغب بمسحها هذه المرة ليكون الناس في مواجهة مع أنفسهم.

وأوضحت أنها قادرة على الرد وبقوة على كل من يهاجمها أو يسبها إلا أنها ولاحترامها لنفسها ولعملها لا تقدم على ذلك، مشيرة إلى تصويرها لفيديو بث مباشر للرد على هجوم الناس.

وعن التعليقات التي وردت لها، قالت: «بيقولوا لي في التعليقات أن البودي بوزيشن بتاعنا فيه شذوذ وأن الفيديو مقزز.. فين المقزز فيه؟».

وعن رد فعل ابنها، ذكرت أنه متفهم وناضج بالدرجة التي يجعله يتوقع حدوث مثل هذا الهجوم، متابعة: «لكن أنا حزينة أنو بيقرأ كده وأن الموضوع كبر وأني أخدت القرار ونزلت الفيديو.. زعلانة أن فرحتي بيه وبنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم».

ونشرت هيدي كرم عبر موقع «إنستجرام» فيديو مع ابنها الذي حملها فوق ظهره بينما كان يمارس تمرينا رياضيا «الضغط»، وعلقت على الفيديو بقولها: «حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهم صغيرين ويشيلونا وهم كبار».