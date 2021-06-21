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الونش يوجه رسالة لجماهير

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الونش يوجه رسالة لجماهير الزمالك الونش يوجه رسالة لجماهير

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أعرب محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع النادي الأبيض، حتى عام 2025، واستمراره مع الفريق لفترة جديدة.

وقال الونش في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: «أشكر جمهور الزمالك على دعمه وحبه ومساندته لي وأتطلع لتحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة مع القلعة البيضاء».

ووجه الونش الشكر حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي وحسين السيد عضو المجلس، على كل مجهوداتهم من أجل تجديد تعاقده في الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد أعلن عن تجديد عقد الونش بشكل رسمي حتى عام ٢٠٢٥ بعد جلسة جمعت اللاعب مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي، في حضور أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب وفاروق جعفر.

المصرى اليوم

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