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قبل عرضه بأيام.. «مش أنا» بطولة تامر حسني متهم بسرقة بوستر فيلم لـ«جين كاري»

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة بوسترين، الأول لفيلم تامر حسني «مش أنا» بطولته وإخراج سارة وفيق، والمقرر عرضه 23 يونيو المقبل، والثاني لفيلم أجنبي يحمل اسم «Me, Myself & Irene» بطولة جيم كيري، واتهم رواد التواصل الاجتماعي صناع الفيلم بسرقة بوستر الفيلم الأجنبي.

نشر الفنان تامر حسني بوستر فيلمه الجديد «مش أنا» - صورة أرشيفية

تدور قصة فيلم «مش انا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسني، وتربطه علاقة قوية بوالدته المريضة التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها

من ناحية أخرى، كان برومو فيلم «مش أنا» لتامر حسنى تخطى 13 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرًا مؤشرات البحث.

فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر وإنتاج حسام الحسيني وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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