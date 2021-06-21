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وزير الرياضة: أصبحت قبلة بطولات العالم في جميع الألعاب

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وزير الرياضة: مصر أصبحت قبلة بطولات العالم في جميع الألعاب وزير الرياضة: أصبحت قبلة بطولات العالم في جميع الألعاب

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الافتتاحية لمنافسات النسخة السابعة لكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة في استاد القاهرة الدولي، وتجمع منتخبي والنيجر ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي موريتانيا، والجزائر، وتستمر البطولة حتى 6 يوليو المقبل.

حضر المباراة الافتتاحية كل من اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، وشرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وممثلي الاتحاد العربي لكرة القدم في مقدمتهم محمد روراوه نائب رئيس الاتحاد، رجاء السلمي الأمين العام للاتحاد، مبارك الضفيان الأمين المساعد للاتحاد، واللواء غانم أحمد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بطيب الإقامة لجميع المنتخبات العربية المشاركة بالبطولة، والتوفيق في منافساتها بتقديم أداء متميز يعكس المواهب العربية المنتظرة في كرة القدم.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن مصر باتت من الدول الجاذبة لاستضافة البطولات الرياضية الدولية والقارية والعربية في مختلف الألعاب بفضل ما تتمتع به من مقومات، وخبرات تنظيمية متراكمة تجعلها قادرةً على تحقيق النجاح الباهر لأي بطولة على كافة الأصعدة.

يذكر أن النسخة السابعة من كأس العرب للمنتخبات يشارك به 16 منتخباً، مقسمين على 4 مجموعات، تضم المجموعة الثانية منتخبات «المغرب، طاجيكستان، الإمارات، جيبوتي»، والمجموعة الثالثة «السنغال، لبنان، العراق، جزر القمر»، فيما يتنافس بالمجموعة الرابعة منتخبات تونس، اليمن، ،أوزبكستان.

المصرى اليوم

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