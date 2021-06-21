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22 لاعبًا في قائمة لمواجهة المقاصة بكأس

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22 لاعبًا في قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة بكأس مصر 22 لاعبًا في قائمة لمواجهة المقاصة بكأس

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي قائمة الفريق استعدادا لمباراة المقاصة في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد.

ويتجمع اللاعبون المختارون للقائمة البيضاء في النادي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا على أن يكون التحرك إلى السويس في تمام الحادية عشرة والنصف.

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام ومحمد عبدالشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبدالعزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

المصرى اليوم

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