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وكيل مصطفى محمد: اللاعب لن يشارك مع منتخب في دورة طوكيو

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وكيل مصطفى محمد: اللاعب لن يشارك مع منتخب مصر في دورة طوكيو وكيل مصطفى محمد: اللاعب لن يشارك مع منتخب في دورة طوكيو

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قال أحمد يحيي وكيل مصطفى محمد، نجم ، المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، أن اللاعب لن يشارك مع منتخب الأولمبي في دورة طوكيو.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: «المعلومة التي امتكلها حتى الاّن أن مصطفى محمد لن يشارك في دورة طوكيو بعد رفض ناديه جالاتا سراي اطلاق سراحه».

وأشار إلى أن مصطفى محمد لن يدخل في صراع مع النادي التركي من أجل اللعب في صفوف منتخب مصر الأولمبي بدورة طوكيو.

وأكمل:«مصطفى محمد سيكون لاعباً في يوم ما بالدوري الانجليزي ولكن لا أعلم متى سيأتي هذا اليوم».

المصرى اليوم

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