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الجونة يحدد 2 مليون دولار للاستغناء عن «الثعلب الإيفواري»

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الجونة يحدد 2 مليون دولار للاستغناء عن «الثعلب الإيفواري» الجونة يحدد 2 مليون دولار للاستغناء عن «الثعلب الإيفواري»

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حدد مسئولو نادى الجونة 2 مليون دولار لبيع اللاعب الإيفوارى سيرج أكا، بعدما تلقى اللاعب عروضاً من تركيا وعدد من اندية الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة نظرًا للمستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق الساحلي، والذى أهله للانضمام لمنتخب كوت ديفوار مطلع شهر يونيو الجاري.

وكشف مصدر في الجونة أن سعر اللاعب لن يقل عن 2 مليون دولار، موضحا أن هناك عدة عروض شفوية للاعب في الفترة الأخيرة بعضها من الخليج العربي.

ويمثل أكا قوة كبيرة لنادى الجونة في وسط الملعب، ما جعله هدفا للعديد من الأندية في الدورى المصرى بالفترة الأخيرة، ومنها الأهلى والزمالك، وبدأ أكا مسيرته الكروية في فريق أسيك ميموزا الإيفواري، ثم انتقل إلى الصفاقسى التونسى في موسم 2018/2019، قبل أن ينتقل أخيراً إلى نادى الجونة وانضم لاعب وسط نادى الجونة لمعسكر منتخب كوت ديفوار المقام هذا الشهر، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام بوركينا فاسو وغانا في إطار التحضير لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

المصرى اليوم

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