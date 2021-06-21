«تضامن الإسكندرية» توضح حقيقة الاعتداء على نزلاء إحدى دور المسنين

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أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي في الاسكندرية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الاعتداء على نزلاء إحدى دور الرعاية.

وأصدرت المديرية بيانا أكدت فيه تشكيل لجنة مكونة من إدارة الرقابة والمتابعة وادارة الاسرة والطفوله والشئون القانونية لتفقد احوال المسنين وتقصي الحقيقة كاملة.

وتبين أن هناك مشكلة بين النزيل والجليس الخاص به وتم حل المشكلة وطرد الجليس من الدار وانتهت المشكلة في وجود اللجنة، بحسب البيان.

كانت مواقع التواصل الاجتماعى تداولت منشور حول الاعتداء على أحد المسنين من نزلاء دار محمد رجب لرعاية المسنين.