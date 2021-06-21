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رئيس يتحدث عن التجديد لأشرف بن شرقي

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رئيس الزمالك يتحدث عن التجديد لأشرف بن شرقي رئيس يتحدث عن التجديد لأشرف بن شرقي

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تحدث حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي ، عن مسألة التجديد للمغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الكرة الأول بالنادي.

ووجه الاعلامي أحمد شوبير سؤالاً للبيب حول أخر تطورات التجديد لأشرف بن شرقي، ورد رئيس لجنة الزمالك:«نهتم بتجديد عقود جميع اللاعبين وليس لاعباً واحداً فقط».

وأكمل:«بالنسبة لنا جميع اللاعبين في مقام واحد وجميعهم أبنائنا ونسعى لاسعاد جماهير الزمالك بالحفاظ على جميع العناصر».

وأتم تصريحاته:«ليس لدي شك في ترحيب جميع اللاعبين بتجديد عقودها والاستمرار في الزمالك وهذا ما نسعى إليه».

المصرى اليوم

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