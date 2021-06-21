مدرب بيراميدز: التعادل السلبي أمام الرجاء نتيجة لها إيجابيات

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قال محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، إنه كان يتمنى فوز فريقه في مباراته أمام الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأضاف محمود فتح الله، في تصريحات تليفزيونية: «التعادل السلبي أمام الرجاء المغربي نتيجة لها ايجابيات منها عدم استقبالنا أهداف على ملعبنا».

وتابع: «مباراة الرجاء صعبة ونتائجنا السابقة ضدهم ليست في صالح بيراميدز، ولكن الحظوظ حالية متساوية وننتظر التوفيق في لقاء الإياب، ونملك لاعبين كبار قادرين على اللعب تحت الضغوط».

وأكمل: «لا أعلم ماحدث بين مدرب الرجاء وأراوبارينا خلال المباراة، ومشاركة أحمد الشناوي أمام الرجاء لايعني ابتعاد شريف إكرامي عن المواجهة».