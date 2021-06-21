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تعرّف على مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج

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تعرّف على مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج تعرّف على مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج
"الوهيبي": الأنظمة لن تتأثر مع القرار ولا تمنع حصول الشخص على معاشين

تعرّف على مصير من يتقاضى راتبين من التأمينات والتقاعد بعد عملية الدمج

أكد نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية أن الأنظمة لن تتأثر مع قرار الدمج وفي استطاعة الشخص الجمع بين راتبين بعد التقاعد المدني ثم التحق في وظيفة أخرى في نظام التأمينات ولا يمنع حصوله على معاشين.

جاء ذلك حين ورد سؤال أحد المواطنين خلال برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية قال فيه إذا كان عندي راتبان من التأمينات الاجتماعية والتقاعد هل سيتم إيقافهما، علمًا بأني عسكري وتقاعدت وأعمل حاليًا في شركة ويُصرف لي راتبان من التأمينات والتقاعد.

وحول وضع الموظفين ذوي العقود المؤقتة غير الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد بعد قرار دمج التأمينات والتقاعد قال "الوهيبي" الحقيقة أن تستشعر أهمية هذه الفئة من الموظفين لذلك صدر قرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين بشمول أي شخص لا يخضع لنظام التقاعد المدني وإن كان طبيعة عقده يحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية لحرص حكومتنا الرشيدة على حمايته وتكفل حقوقه بعد التقاعد يكون له مصدر دخل يحميه من الحاجة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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