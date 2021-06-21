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.. "سبق" ترصد مشاعر المصلين حول قرار تحديث البروتوكولات الصحية

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قدَّموا الشكر للقيادة الرشيدة وثمَّنوا جهودها في التصدي لجائحة كورونا

بالفيديو..

أشاد عدد من المصلين من المواطنين بقرار تحديث البروتوكولات الصحية، وعودة المناشط الدعوية في المساجد والجوامع، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العناية ببيوت الله، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق السلامة لمرتاديه.

جاء ذلك في لقاءات ، رصدتها "سبق" تزامنًا مع صدور قرار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس بتعميم فوري، يقضي بتحديث البروتوكولات الصحية كافة في المساجد والجوامع بعموم مناطق استنادًا إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد في إطار استمرار جائحة كورونا.

وقالوا إن قرار إعادة المصاحف للمساجد والجوامع، وعودة الدروس والمحاضرات، أثلج صدور المصلين والمشتاقين الذين كانوا يحرصون على تلاوته أثناء الانتظار للصلوات، خاصة بين الأذان والإقامة، طمعًا في الأجر والثواب من عند الله -عز وجل-، وحضور مجالس الذكر ببيوت الله.

ووصفوا نبأ تحديث البروتوكولات الصحية للمساجد بالمفرح والمنتظر، وبمنزلة الحياة للمصلين الذي استبشروا بذلك، لافتين إلى أن القرار يتسق مع الجهود الرامية لحماية المصلين. كما أشادوا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في العناية ببيوت الله، والقيام بأعمالها، وتقديمها كل ما من شأنه تحقيق السلامة لمرتادي بيوت الله -عز وجل- تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.

كما رفعوا الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما بالمساجد في مناطق السعودية كافة، سائلين الله لهما الجزاء الأوفى من عند الله الكريم، وأن يصرف عن السعودية وبلاد العالم وباء كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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