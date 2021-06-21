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البحرين تدين مواصلة "الحوثي" إطلاق عددٍ من الطائرات المسيرة تجاه

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البحرين تدين مواصلة "الحوثي" إطلاق عددٍ من الطائرات المسيرة تجاه السعودية البحرين تدين مواصلة "الحوثي" إطلاق عددٍ من الطائرات المسيرة تجاه
أكدت دعمها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها

البحرين تدين مواصلة

أدانت مملكة البحرين بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق عددٍ من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه المملكة العربية .

وتفصيلاً، أكدت البحرين في بيان لوزارة خارجيتها أمس موقفها المتضامن مع المملكة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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