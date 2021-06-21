انطلاق فعاليات منتدى أسوان الإفتراضي للإتحادات الطلابية

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اعطى الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم باسوان، إشارة بدء انطلاق فعاليات منتدى اسوان الافتراضى للاتحادات الطلابية في الفترة من 20 إلى 23 يونيو 2021 بحضور غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وسلمى محمود موجه عام الخدمة الاجتماعية وتوفيق صابر مدير المركز التكنولوجي.

والمنتدى الافتراضى للاتحادات الطلابية هو الاول من نوعه على مستوى الجمهورية وهو عبارة عن حدث شبابي إفتراضي يناقش مجموعة من أهم المجالات والموضوعات التي تخص الشباب مثل الإتحادات الطلابية وريادة الأعمال ومرحلة الشباب وتنمية الذات والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق نخبة من الحاضرين من اساتذة الجامعات وعدد من الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادات الطلابية.