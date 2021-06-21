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خبير إقتصادي: المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس ساهمت بنهوض الصناعة

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خبير إقتصادي: المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس ساهمت بنهوض الصناعة خبير إقتصادي: المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس ساهمت بنهوض الصناعة

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تحدث الخبير الاقتصادي ياسر القماش، عن أهمية المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح خلال الفترة الماضية، ومدي تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.

وقال القماش خلال مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، إن تشييد وبناء المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها من المدن التي أطلقتها الدولة تسبب في زيادة حركة سوق الاستيراد والتصدير للمواد الخام وتشغيل القطاع الخاص والحكومي.

وأوضح الخبير الاقتصادي:«هذه المشروعات التي شهدتها على مدار 7 سنوات قد خلقت الجمهورية الجديدة في شكلها الجديد وفي مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والعمرانية، مشددا على أن مجهودات الدولة دعمت وأحيت الاقتصاد المحلي وأسواق العمل وخلقت الملايين من فرص العمل للشباب والمستثمرين، مؤكدا أن المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة خاصة إنشاء المدن الجديدة كان لها تأثيرا إيجابيا بالغا على مختلف الصناعات.

وذكر ياسر القماش أن المواد الخام «للبلاستيك والمطاط والدهانات والبي في سي» تعد هامة للغاية في العديد من الصناعات الرئيسية في تشييد المدن الجديدة والوحدات السكنية، لافتا إلى أنها تُقدر بالملايين ويوجد بها آلاف العاملين والمستثمرين.

وذكر العديد من المشروعات التي ساهمت في خدمة المصريين مثل مشروع 100 مليون صحة الذي قضى على مرض فيروس سي، ثم اتجهت لتأسيس منظومة تأمين صحي شامل، وبنت جامعات جديدة بشراكات دولية ومنصات تعليم عن بعد.

المصرى اليوم

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