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والد طفل مُصاب بـ«ضمور في العضلات» يستغيث بالسيسي: «يحتاج حقنة بـ34 مليون جنيه»

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والد طفل مُصاب بـ«ضمور في العضلات» يستغيث بالسيسي: «يحتاج حقنة بـ34 مليون جنيه» والد طفل مُصاب بـ«ضمور في العضلات» يستغيث بالسيسي: «يحتاج حقنة بـ34 مليون جنيه»

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استغاث أشرف سعد الاختيار، ابن مدينة قلين بمحافظة كفرالشيخ، بالرئيس عبدالفتاح ، للإنقاذ حياة نجله الطفل «أحمد»، الذي يبلغ من العمر 11 شهرًا، للأمر بعلاجه على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أنه يعاني من مرض نادر يسمى «ضمور في العضلات الشوكية».

وقال «الاختيار»، الذي يعمل «نقاش» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تزوج منذ حوالي عام ونصف من إحدى فتيات الحي، وكان كل أمله وزوجته أن يرزقهم الله بطفل يملأ عليهم شقتهم بهجة وفرحة، وبالفعل رزقهم الله بالطفل أحمد، إلا أنهم فوجئوا بأنه لا يتحرك بسهولة، مشيرًا إلى أنه بعد 6 أشهر من ولادته وأثناء إعطائه التطعيمات، طالبهم الطبيب بالكشف عليه لدى طبيب مخ وأعصاب «لأنه غير طبيعي».

وأضاف أنه عرض نجله على عدد كبير من أساتذة المخ والأعصاب بكفرالشيخ والإسكندرية والقاهرة، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة أجمعوا على أنه مصاب بمرض نادر (ضمور في العضلات الشوكية)، مشيرًا إلى أنه «الطفل لا يستطيع تحريك رقبته حتى، وتوجهنا به لأطباء العلاج الطبيعي لإعطائه جلسات، ولكن دون جدوى».

وتابع: «أجرينا له تحليل جيني بالمركز القومي للبحوث، فتبين أنه مصاب بضمور في العضلات الشوكية (المرحلة الأولى)، ويحتاج لحقنه تعطي مرة واحدة قبل أن يبلغ عامين، وتلك الحقنه في أمريكا وثمنها 34 مليون جنيه مصري»، حسب زعمه.

المصرى اليوم

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