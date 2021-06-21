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«الصحة»: سيكون لدينا أول منتج للقاح كورونا خلال أيام قليلة

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«الصحة»: سيكون لدينا أول منتج للقاح كورونا خلال أيام قليلة «الصحة»: سيكون لدينا أول منتج للقاح كورونا خلال أيام قليلة

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قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إنه خلال أيام قليلة سيكون لدينا أول منتج من شركة فاكسيرا الخاص بخطوط إنتاج العجوزة مع شركة سينوفاك الصينية لإنتاج لقاح كورونا، متابعا:« لدينا مجمع مصانع فاكسيرا في 6 أكتوبر يتضمن مصنع لقاحات حيوية على مساحة 3500 متر مربع».

وأضاف مجاهد، خلال برنامج «المواجهة» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجمع مصانع فاكسيرا في 6 أكتوبر كان متوقفا منذ سنوات عديدة ومنذ تولى الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة وهناك مساعى قوية لعودة العمل لفاكسيرا، وإسقاط المديونيات عليها، ونجحنا في هذا، وحصلنا على موافقة رئيس الوزراء لإعطاء فاكسيرا كامل الدعم وإعفائها من كل ديونها وعودتها للتصنيع.

ولفت إلى أن مجمع مصانع فاكسيرا في 6 أكتوبر يقوم بتصنيع العديد والعديد من الطعوم والأمصال وليس فقط ، حيث إن هناك 8 معامل مركزية بخلاف الخطوط الإنتاجية بها أحدث الأجهزة الخاصة للكشف عن جودة لقاحات كورونا، بجانب أجهزة قياس ثبات المنتج النهائي في الظروف المختلفة، كما أن مصنع فاكسيرا به مجمع كبير للتبريد مطابق للمواصفات العالمية لحفظ اللقاحات ومراقب إلكترونيا لضمان تخزين اللقاحات، كما أن القدرة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 3 ملايين جرعة في اليوم سيتم فيها تصنيع لقاحات شلل الأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: حصلنا على موافقة من شركة أوروبية لتصنيع لقاح كورونا في شركة 6 أكتوبر، ويتم عمل المفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن التصنيع .

المصرى اليوم

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