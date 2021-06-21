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حادث مأساوي في كومباوند دريم .. التحريات تكشف أسباب غرق طفلين شقيقين في حمام العمارة

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حادث مأساوي في كومباوند دريم .. التحريات تكشف أسباب غرق طفلين شقيقين في حمام العمارة حادث مأساوي في كومباوند دريم .. التحريات تكشف أسباب غرق طفلين شقيقين في حمام العمارة

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لقي طفلان شقيقان مصرعهما غرقا داخل حمام سباحة في كمبوند دريم بمنطقة 6 أكتوبر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية بان الطفلان استغلا انشغال والدتهما في الحديث مع صديقة لها في الكمبوند ونزلا المياه وغرقا في الحال، وعندما أدركت الأم غياب طفليها، وفوجئت بهما جثتين داخل حمام السباحة، فاستغاثت بالجيران، إلا انهما اكتشفوا بمفارقتهما الحياة.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة؛ لتحديد المسؤولية الجنائية للمتسبب في الحادث، كما طالبت بالاطلاع على التقرير الطبي لكشف أسباب وفاة الطفلين وصرحت بدفنهما، مع تفريغ الكاميرات بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة، كما استدعت والدة الطفلين لسماع أقوالهم كما بعد توقيع الكشف الطبى عليهما.

وكان قسم أول 6 أكتوبر تلقي بلاغا بغرق طفلين داخل حمام سباحة في كمبوند دريم بمنطقة 6 أكتوبر، وبالفحص تبين بأن الطفلين المتوفيين اعمارهما 7 والأخر 9 سنوات، كما تبين بان الحمام السباحة ملحق بإحدى المبني السكني داخل الكمبوند.

المصرى اليوم

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