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لبيب يكشف حقيقة حرمان من المشاركة في افريقيا..وتطورات أزمة باتشيكو

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لبيب يكشف حقيقة حرمان الزمالك من المشاركة في افريقيا..وتطورات أزمة باتشيكو لبيب يكشف حقيقة حرمان من المشاركة في افريقيا..وتطورات أزمة باتشيكو

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كشف حسين لبيب، رئيس نادي ، عن حقيقة وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن تهديد الزمالك، بمنعه من المشاركة في البطولة الافريقية في النسخة المقبلة، بسبب وجود نزاعات للنادي مع مدربين ولاعبين سابقين.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية :«لم يصلنا أي شئ بشأن تهديد الاتحاد الإفريقي لعدم مشاركتنا في البطولة الإفريقية»، مؤكدًا :«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وأضاف :«لا أعرف لماذا يتم التركيز مع نادي الزمالك ومشاكله فقط، وكأن لا يوجد فيها إلا الزمالك، على الرغم من أن جميع الأندية لديه مشاكل»، مشيرًأ :«نتواصل مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للفريق، لحل أزمته المالية».

وأوضح :«فريق الكرة يسير حاليًا بشكل جيد، وهو المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري»، مشيرًا :«لن أتحدث عن أي صفقات إلا بعد الإنتهاء منها».

وأشار:«مبادرة دعم النادي تمت بناء على مطالبة من جماهير الزمالك، وهى تعويض عن حضورها لتشجيع الفريق»، مضيفًا :«عاهدت نفسي أن أبدأ في معرفة الأرقام التي دخلت حساب دعم الزمالك بعد شهر من تناريخ فتح الحساب».

المصرى اليوم

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