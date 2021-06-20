العباسي يقود ثورة التصحيح فى غزل الملحلة عقب الخسارة أمام الاسماعيلي

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قرر مجلس إدارة نادى غزل المحلة، برئاسة على العباسى، تفعيل لائحة الجزاءات على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات المتبقية من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك لتحفيز اللاعبين، وحثهم على الفوز والخروج بنتيجة إيجابية في الفترة المقبلة.

ويسعى على العباسى لفرض الانضباط داخل فريق غزل المحلة خلال الفترة المقبلة، وأن المعيار الوحيد خلال الفترة المقبلة ستكون للاعب الذي يقوم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل أرض الملعب واللعب برجولة خلال المباريات الثماني المتبقية بالدوري الممتاز.

حقق فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.