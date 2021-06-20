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حسين لبيب: الونش تفهم ظروف .. وفخورون بفرجاني ساسي

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حسين لبيب: الونش تفهم ظروف الزمالك .. وفخورون بفرجاني ساسي حسين لبيب: الونش تفهم ظروف .. وفخورون بفرجاني ساسي

وجه حسين لبيب، رئيس نادي ، الشكر إلى محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك بعد تمديد عقده مع النادي حتى 2025.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية :«تم تمديد التعاقد مع محمود الونش، واللاعب تعاون معنا بشكل رائع وأشكره على تفهمه لظروف النادي»، مضيفًأ :«هناك لاعبين أخرين نسعى لتجديد التعاقد معهم ولن أفصح عن أي شيء إلا بعد إنتهاء المفاوضات مثلما حدث مع الونش».

وأشار :«فخورون بفرجاني ساسي، في الزمالك، وننتظر عودته إلى في أقرب وقت لمعرفة موقفه من تجديد عقده مع النادي»، مضيفًا :«فرجاني، عقده مستمر معنا لنهاية الموسم وليس بنهاية شهر يونيو الجاري».

وأضاف :«لم نتواصل مع اللاعب أو وكيل أعماله خلال الفترة الماضية، وننتظر عودته إلى مصر، فهو مازال على ذمة النادي».

المصرى اليوم

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