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الرجاء تفوق على بيراميدز بـ3 مدربين في موسم واحد

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الرجاء تفوق على بيراميدز بـ3 مدربين في موسم واحد الرجاء تفوق على بيراميدز بـ3 مدربين في موسم واحد

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نجح فريق الرجاء المغربي في خطف تعادل مثير أمام مضيفه بيراميدز بدون أهداف، في إطار مباريات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وواصل بطل المغرب سلسلة نتائجة الإيجابية أمام ممثل في الكونفيدرالية خلال منافسات الموسم الحالي حيث سبق والتقيا في مرحلة دور المجموعات.

وصنع الرجاء رقماً إيجابياً فريداً أمام بيراميدز حيث تمكن من التفوق في الـ3 مواجهات رغم حالة عدم الاستقرار الفني والتي تسببت في وجود 3 مدربين خلال فترة قصيرة في مواجهة الأرجنتيني أروابارينا.

البداية كانت في مباراة الذهاب من دور المجموعات والتي خاضها الفريق المغربي تحت قيادة مدربه جمال السلامي ونجح في تحقيق فوز مريح بهدفين دون رد سجلهما بين مالانجو والحارس شريف إكرامي بالخطأ في مرماه.

رحل السلامي بعد أيام قليلة ليقود مساعده محمد البكاري المهمة بصفة مؤقتة خلال مباراة العودة وتمكن من تحقيق مفاجأة كبيرة بهزيمة بيراميدز في عقر داره بثلاثية نظيفة بأقدام فابريس نجوما وبن مالانجو بالإضافة إلى سفيان رحيمي.

وفي مباراة اليوم، لم ينجح المدرب الأرجنتيني في فك شفرة بطل المغرب واستغلال عامل الأرض لتحقيق فوز يسهل مهمة الإياب، ليعود المدير الفني لسعد الشابي بنتيجة إيجابية وهي التعادل السلبي.

المصرى اليوم

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