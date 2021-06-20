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وزير السياحة والآثار يجتمع مع لجنة «خبراء الترويج السياحي»

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وزير السياحة والآثار يجتمع مع لجنة «خبراء الترويج السياحي» وزير السياحة والآثار يجتمع مع لجنة «خبراء الترويج السياحي»

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شارك مساء اليوم الأحد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في اجتماع لجنة "خبراء الترويج السياحي"، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسبل ومقترحات دفع حركة السياحة الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وقد جاء من بين هذه الموضوعات استعراض ومناقشة اللمسات النهائية الخاصة بالفيلم الدعائي الجديد للحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي والذي من المقرر إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، وكذلك مناقشة المحتوي الدعائي الجديد الخاص بهذه الحملة وخاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة منذ إطلاقها على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى، حيث أوضحت نتائج محرك البحث جوجل قيام ما يقرب من ٢٠ مليون مستخدم للانترنت بدول التعاون الخليجي من البحث عن السفر الى وذلك بعد شهر من اطلاق الحملة.

كما تم خلال الاجتماع عرض خطة السياحة الدولية والأسواق السياحية المستهدفة والأدوات الترويجية لكل سوق، إلى جانب استعراض المستجدات الخاصة بتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر ولاسيما من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة والهيئة.

جدير بالذكر أن لجنة خبراء الترويج كان قد شكلها وزير السياحة والآثار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعضوية عدد من خبراء التسويق من داخل وخارج الوزارة والهيئة، وأساتذة الجامعات.

المصرى اليوم

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