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السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونا

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السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونا السويد تمدد حظر دخول غير المطعمين ضد كورونا

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قررت السويدية تمديد حظر دخول السويد لغير متلقي لقاح كورونا من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة، أن "الاستثناءات ستشمل الذين يمكنهم تقديم شهادة تطعيم أو اختبار سلبي لفيروس كورونا أو لوجود أجسام مضادة لديهم".

وأضاف: "يسري تمديد الحظر الحالي لغاية 30 يونيو، وسيستمر حتى 31 أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أنه "لا توجد قيود على دخول سكان الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج".

وتابع: "قررت الحكومة تمديد الحظر المفروض على دخول السويد بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن العدوى، ويجري حاليا تكييف القواعد السويدية مع قواعد الاتحاد الأوروبي مع تمديد حظر السفر حتى 31 أغسطس المقبل".

المصرى اليوم

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