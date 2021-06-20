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حركة تكليفات محدودة بهيئة البترول وشركات القطاع.. تعرف عليها

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حركة تكليفات محدودة بهيئة البترول وشركات القطاع.. تعرف عليها حركة تكليفات محدودة بهيئة البترول وشركات القطاع.. تعرف عليها

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أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات محدودة شملت نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وتضمنت التالى أسمائهم:

المهندس محمد محمود محمد بيضون، نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذى للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.

المهندس أحمد محمد محمود مصطفى، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عجيبة للبترول.

المهندس سامى على عبدالحميد الشحات، رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول اعتبارا من 10 يوليو 2021.

المصرى اليوم

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