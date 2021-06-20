أخبار عاجلة

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد -
تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة -
وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات -
بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور -
استشارية جلدية: لا توجد موانع من أخذ اللقاح بعد حقن الفيلر.. أعراضه بسيطة -
اليوم.. فتح التسجيل بـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة -
"الحقيل": اعتماد المخطط الإعلاني لمدينة #الرياض -
محافظ شمال سيناء يؤكد علي اهتمام الدولة بالمصابين وأسر الشهداء -
طقس الأحد في شمال سيناء : شديد الحرارة -
الحظ السيء.. وفاة مسنة أصيبت بسلالتين من كورونا في آن واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس المناعة بعين شمس يكشف مخاطر سلالة «دلتا» الجديدة

Print
رئيس المناعة بعين شمس يكشف مخاطر سلالة «دلتا» الجديدة رئيس المناعة بعين شمس يكشف مخاطر سلالة «دلتا» الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خطورة سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» على زيادة الإصابات.

وقال «عقبة»، خلال حواره مع الإعلامي طارق مرتضى، ببرنامج «الجورنالجي»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم، خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة لكورونا»الدلتا«في أكثر من 80 دولة حول العالم».

ولفت إلى أن سلالة الدلتا الجديدة تصيب الأطفال وصغار السن، ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تضم 13 طبيبًا وطبيبة .. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى بئر العبد

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

تنبيهات علي ضرورة ارتداء الكمامات بلجان للثانوية العامة بالغردقة

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

وظائف خالية لجميع المؤهلات وبدون مؤهل في القاهرة والمحافظات

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور

بـ 71 ألف ليرة شهريًا.. سوريا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور