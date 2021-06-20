البرهان يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا

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أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مرسومًا دستوريًّا يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكمًا ذاتيًّا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية الحدث في خبر عاجل منذ قليل.

وحدد المرسوم أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقاً لما جاء في المادة (٨) من الباب الثالث / الفصل الثالث، من الاتفاق.

من جانبها، عممت السيدة/ بثينة إبراهيم دينار وزيرة الحكم الاتحادي، ولاة الولايات ما جاء في المرسوم، موضحة في خطابها، أنه وبناءً على المرسوم يكون نظام الحكم في المنطقتين، وفق الترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، كما تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.

تُجدر الإشارة إلى أن المادة (٨) من الفصل الثالث/ الباب الثالث نصت على الآتي: اتفق الطرفان أنه دون المساس بوحدة السودان شعباً وأرضاً أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

وحدّدت المادة السابعة من نفس الفصل والباب، (تعريف المنطقتين)، حيث جاء في البند (٧/١)، (ولاية/ إقليم النيل الأزرق بأنّه يعني ولاية النيل الأزرق الحالية وما تنص عليه بنود هذا الاتفاق).

وجاء في البند (٧/٢)، (ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة يعني ولاية جنوب كردفان/جبال النوبةالحالية وما تنص عليه بنود هذا الاتفاق).

(٧/٣)، (ولاية غرب كردفان بوضعيتها الحالية، على أن يحدد مؤتمر نظام الحكم في السودان حدودها مع ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة).

وأوضح الدكتور محمد صالح يسن وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي، أن صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيداً في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، مما يُعد خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن والدفاع السوداني، لبحث الاشتباكات القبلية التي تشهدها ولاية جنوب دارفور.

وأسفرت اشتباكات قبلية بولاية دارفور، عن مصرع 36 شخصًا وإصابة 32 آخرين، في صراع بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.