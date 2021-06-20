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نائب محافظ الوادي الجديد و وفدي "كفر الشيخ والمنوفية" يتفقدون موقع مشروع الجذب السكاني بأبو طرطور

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عاينت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، الأحد، موقع المنازل الكائنة بمنطقة أبوطرطور في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بشأن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة لتوطين عدد من الأسر من المحافظات.

حيث تم معاينة المنازل على الطبيعة ومساحات الأراضي الزراعية التي سيتم استصلاحها ومنحها للمستفيدين بالمشروع، تمهيداََ لبدء تحديد وإختيار الأسر التي ستنطبق عليها الشروط.

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